Thionville au moyen-âge Thionville Moselle

Thionville au moyen-âge Adultes A pieds

Thionville au moyen-âge 31 Place Anne Grommerch 57100 Thionville Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 2000.0 Tarif :

Et si vous emmeniez vos élèves au Moyen-Âge ? Fini les livres et les cahiers ! Place aux témoignages et à l’expérience ! Léceline et ses compagnons vous embarquent pour un voyage dans le temps dont vos raoudis se souviendront longtemps. Arrivée ici par erreur, elle en profite pour raconter la vraie vie du Moyen Âge alimentation et manière de manger, commerces, architecture… tout est abordé en arpentant les rues de Thionville. Vos élèves découvriront même que les fast food existaient déjà ! Venez vite pour profiter de ce moment ludique et pédagogique.

https://www.thionvilletourisme.fr/ +33 3 82 53 33 18

English :

What if you took your students to the Middle Ages? No more books and notebooks! Make way for testimonials and experience! Leceline and her companions take you on a journey through time that your children will remember for a long time. Arriving here by mistake, she takes the opportunity to tell the real life of the Middle Ages: food and eating habits, shops, architecture… everything is covered while walking the streets of Thionville. Your students will even discover that fast food already existed! Come quickly to enjoy this fun and educational moment.

Deutsch :

Wie wäre es, wenn Sie Ihre Schüler ins Mittelalter entführen? Schluss mit Büchern und Heften! Machen Sie Platz für Zeugnisse und Erfahrungen! Léceline und ihre Gefährten nehmen Sie mit auf eine Zeitreise, an die sich Ihre Radieschen noch lange erinnern werden. Sie ist aus Versehen hier gelandet und nutzt die Gelegenheit, um über das wahre Leben im Mittelalter zu berichten: Ernährung und Essgewohnheiten, Geschäfte, Architektur… alles wird angesprochen, während sie durch die Straßen von Thionville streifen. Ihre Schüler werden sogar entdecken, dass es damals schon Fastfood gab! Kommen Sie schnell, um von diesem spielerischen und pädagogischen Moment zu profitieren.

Italiano :

Perché non portare i vostri alunni nel Medioevo? Niente più libri e quaderni! Fate spazio alle testimonianze e alle esperienze! Leceline e i suoi compagni vi accompagnano in un viaggio nel tempo che i vostri bambini ricorderanno a lungo. Arrivata qui per errore, coglie l’occasione per raccontarvi la vita reale nel Medioevo: cibo e abitudini alimentari, negozi, architettura… tutto viene trattato mentre passeggiate per le strade di Thionville. I vostri alunni scopriranno persino che i fast food esistevano già! Venite subito a godervi questa esperienza divertente ed educativa.

Español :

¿Por qué no llevar a sus alumnos a la Edad Media? Se acabaron los libros y los cuadernos ¡Dejen paso a los testimonios y a la experiencia! Leceline y sus compañeros te llevan a un viaje en el tiempo que tus hijos recordarán durante mucho tiempo. Al haber llegado aquí por error, aprovecha para contarle la vida real en la Edad Media: la comida y los hábitos alimenticios, las tiendas, la arquitectura… todo está cubierto mientras pasea por las calles de Thionville. Sus alumnos incluso descubrirán que la comida rápida ya existía Venga rápidamente a disfrutar de esta experiencia divertida y educativa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-08 par Système d’information touristique Lorrain