Thouars-sur-Garonne, de la Baïse à la Garonne Thouars-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Thouars-sur-Garonne, de la Baïse à la Garonne En VTT Facile

Thouars-sur-Garonne, de la Baïse à la Garonne 47230 Thouars-sur-Garonne Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8600.0 Tarif :

Tracé dans une plaine céréalière et maraîchère entre la Baïse et la Garonne, ce circuit est entouré par les collines viticoles de Feugarolles, au sud, Buzet à l’ouest et boisées au-dessus d’Aiguillon et sur le Pech de Berre.

The route is laid out in a cereal and market gardening plain between the Baïse and the Garonne, and is surrounded by the wine-growing hills of Feugarolles to the south, Buzet to the west and the wooded hills above Aiguillon and on the Pech de Berre.

Diese Strecke verläuft in einer Getreide- und Gemüseebene zwischen den Flüssen Baïse und Garonne und ist von den Weinhügeln von Feugarolles im Süden, Buzet im Westen und den bewaldeten Hügeln oberhalb von Aiguillon und auf dem Pech de Berre umgeben.

Il percorso si snoda in una pianura coltivata a cereali e ortaggi tra la Baïse e la Garonna, circondata dalle colline viticole di Feugarolles a sud, Buzet a ovest e dalle colline boscose sopra Aiguillon e sul Pech de Berre.

El recorrido se desarrolla en una llanura cerealista y hortícola entre el Baïse y el Garona, y está rodeado por las colinas vitícolas de Feugarolles al sur, Buzet al oeste y las colinas boscosas por encima de Aiguillon y en el Pech de Berre.

