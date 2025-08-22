Tombeboeuf, le lac du Loubet entre Bel-air et Plaisir Tombebœuf Lot-et-Garonne

Tombeboeuf, le lac du Loubet entre Bel-air et Plaisir A pieds Difficulté moyenne

Tombeboeuf, le lac du Loubet entre Bel-air et Plaisir 47380 Tombebœuf Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7200.0

Partez à la découverte du lac du Loubet. Suivez les berges de la retenue d’eau pour une balade fraîcheur en toute simplicité, profitez de ce moment de quiétude pour observer la faune et la flore environnante.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : Tombeboeuf, le lac du Loubet entre Bel-air et Plaisir

Discover Lac du Loubet. Follow the banks of the reservoir for a refreshingly easy stroll, and take advantage of this moment of tranquillity to observe the surrounding flora and fauna.

Deutsch : Tombeboeuf, le lac du Loubet entre Bel-air et Plaisir

Gehen Sie auf Entdeckungsreise am Loubet-See. Folgen Sie den Ufern des Stausees für einen erfrischenden Spaziergang in aller Einfachheit. Nutzen Sie diesen Moment der Ruhe, um die Fauna und Flora der Umgebung zu beobachten.

Italiano :

Scoprite il Lac du Loubet. Seguite le rive del lago artificiale per una passeggiata rinfrescante in tutta semplicità e approfittate di questo momento di tranquillità per osservare la flora e la fauna circostanti.

Español : Tombeboeuf, le lac du Loubet entre Bel-air et Plaisir

Descubra el Lac du Loubet. Siga las orillas del embalse para dar un refrescante paseo con total sencillez, y aproveche este momento de tranquilidad para observar la flora y la fauna de los alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine