Tombeboeuf, une longue randonnée vers Montastruc Tombebœuf Lot-et-Garonne

Tombeboeuf, une longue randonnée vers Montastruc En VTT Difficile

Tombeboeuf, une longue randonnée vers Montastruc 47380 Tombebœuf Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 18900.0 Tarif :

Dans la première partie de ce circuit, vous découvrirez les berges du lac du Loubet. Depuis l’église de Cabannes, une longue montée mène au village promontoire de Montastruc (panorama à 360°).

Difficile

+33 5 53 66 14 14

English : Tombeboeuf, une longue randonnée vers Montastruc

In the first part of this circuit, you will discover the banks of the lake of Loubet. From the church of Cabannes, a long climb leads to the promontory village of Montastruc (360° panorama).

Deutsch : Tombeboeuf, une longue randonnée vers Montastruc

Im ersten Teil dieses Rundwegs entdecken Sie die Ufer des Loubet-Sees. Von der Kirche von Cabannes aus führt ein langer Anstieg zum Vorgebirgsdorf Montastruc (360°-Panorama).

Italiano :

Nella prima parte di questo tour, scoprirete le rive del lago Loubet. Dalla chiesa di Cabannes, una lunga salita conduce al villaggio promontorio di Montastruc (panorama a 360°).

Español : Tombeboeuf, une longue randonnée vers Montastruc

En la primera parte de este recorrido, descubrirá las orillas del lago de Loubet. Desde la iglesia de Cabannes, una larga subida conduce al pueblo promontorio de Montastruc (panorama de 360°).

