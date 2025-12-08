Tour de la Bourgonce La Bourgonce Vosges
Tour de la Bourgonce La Bourgonce Vosges vendredi 1 mai 2026.
Tour de la Bourgonce Adultes A pieds Facile
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Tour de la Bourgonce 88470 La Bourgonce Vosges Grand Est
Durée : Distance : 8000.0
Circuit de randonnée en moyenne montagne
La Bourgonce
Distance 8 km pour 190 mètres de dénivelé.
Balisage anneau vert.
Facile
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 42 22 22
English :
Mid-mountain hiking trails
La Bourgonce
Distance: 8 km, 190 m ascent.
Marking: green ring.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Die Bourgonce
Entfernung: 8 km bei 190 m Höhenunterschied.
Markierung: grüner Ring.
Italiano :
Percorsi escursionistici di media montagna
La Bourgonce
Distanza: 8 km con un dislivello di 190 metri.
Segnalazione: anello verde.
Español :
Rutas de senderismo de media montaña
La Bourgonce
Distancia: 8 km con un desnivel de 190 metros.
Señalización: anillo verde.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par Système d’information touristique Lorrain