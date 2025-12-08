Tour de la Bourgonce La Bourgonce Vosges

Circuit de randonnée en moyenne montagne
La Bourgonce
Distance 8 km pour 190 mètres de dénivelé.
Balisage anneau vert.
Facile

English :

Mid-mountain hiking trails
La Bourgonce
Distance: 8 km, 190 m ascent.
Marking: green ring.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Die Bourgonce
Entfernung: 8 km bei 190 m Höhenunterschied.
Markierung: grüner Ring.

Italiano :

Percorsi escursionistici di media montagna
La Bourgonce
Distanza: 8 km con un dislivello di 190 metri.
Segnalazione: anello verde.

Español :

Rutas de senderismo de media montaña
La Bourgonce
Distancia: 8 km con un desnivel de 190 metros.
Señalización: anillo verde.

