Tour de la Dent Courchevel Savoie

Tour de la Dent

Tour de la Dent Courchevel Moriond 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette boucle sauvage et préservée, présente des curiosités géologiques liées au gypse. Très peu fréquentée; prévenez quelqu’un de votre itinéraire précis, partez tôt, ne vous engagez pas en cas d’orage.

+33 4 79 08 00 29

English : Tour de la Dent

Passing through a protected wilderness area, this path is full of curious geological features related to gypsum. Few people walk this route. Tell someone exactly where you’re going, start out early and do not attempt in stormy weather.

Deutsch : Tour de la Dent

Dieser wilde und unberührte Rundweg bietet geologische Kuriositäten, die mit Gips in Verbindung stehen. Sehr wenig begangen; informieren Sie jemanden über Ihre genaue Route, gehen Sie früh los, gehen Sie nicht bei Gewitter los.

Italiano :

Questo itinerario selvaggio e incontaminato presenta curiosità geologiche legate al gesso. Il sentiero è frequentato da pochissime persone, quindi avvisate qualcuno della vostra destinazione, partite presto e non partite in caso di temporale.

Español : Tour de la Dent

Este bucle salvaje y virgen presenta curiosidades geológicas relacionadas con el yeso. Hay muy poca gente en este sendero, así que avisa a alguien de dónde vas, sal temprano y no salgas si hay tormenta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme