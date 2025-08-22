Tour de la forêt de Pincé Pincé Sarthe

Tour de la forêt de Pincé

Tour de la forêt de Pincé 72300 Pincé Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

On dit souvent que la Sarthe est un jardin, une valeur sûre du Tourisme Vert. Laissez-vous emporter par ce circuit où se mêlent prairies verdoyantes et sombres feuillages forestiers, donnant au paysage le ton d’un doux romantisme.

https://www.vallee-de-la-sarthe.com/a-voir-a-faire/randonnees/ +33 2 43 95 00 60

English :

It is often said that Sarthe is a garden, a sure value of Green Tourism. Let yourself be swept away by this circuit where green meadows and dark forest foliage mix, giving the landscape the tone of a gentle romanticism.

Deutsch :

Man sagt oft, dass die Sarthe ein Garten ist, ein sicherer Wert für den grünen Tourismus. Lassen Sie sich von dieser Tour mitreißen, auf der sich grüne Wiesen und dunkles Waldlaub vermischen und der Landschaft den Ton einer sanften Romantik verleihen.

Italiano :

Si dice spesso che la Sarthe è un giardino, una scommessa sicura per il turismo verde. Lasciatevi trasportare da questo circuito dove i prati verdi e il fogliame scuro della foresta si mescolano, dando al paesaggio un tono dolcemente romantico.

Español :

Se suele decir que el Sarthe es un jardín, una apuesta segura por el turismo verde. Déjese llevar por este circuito en el que se mezclan los verdes prados y el oscuro follaje del bosque, dando al paisaje un suave tono romántico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-15 par eSPRIT Pays de la Loire