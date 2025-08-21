Tour de la Grande Casse Rando pédestre 5 jours Champagny-en-Vanoise Savoie

Tour de la Grande Casse Rando pédestre 5 jours

Cet itinéraire est l’occasion d’une belle immersion au cœur du Parc national de la Vanoise. il vous permettra de faire le tour de la Grande Casse, plus haut sommet de Savoie (3855 m), dans un cadre idyllique au milieu des marmottes et des bouquetins.

https://vanoise-parcnational.fr/fr +33 4 79 62 30 54

This itinerary is an opportunity to immerse yourself in the heart of the Vanoise National Park. It takes you around the Grande Casse, Savoie’s highest peak (3855 m), in an idyllic setting surrounded by marmots and ibex.

Auf dieser Route tauchen Sie in den Nationalpark Vanoise ein. Sie umrunden den Grande Casse, den höchsten Gipfel Savoyens (3855 m), in einem idyllischen Rahmen inmitten von Murmeltieren und Steinböcken.

Questo itinerario vi porta nel cuore del Parco Nazionale della Vanoise, intorno alla Grande Casse, la vetta più alta della Savoia (3855 m), in un ambiente idilliaco circondato da marmotte e stambecchi.

Este itinerario le adentrará en el corazón del Parque Nacional de la Vanoise. Le llevará a rodear la Grande Casse, el pico más alto de Saboya (3.855 m), en un entorno idílico rodeado de marmotas e íbices.

