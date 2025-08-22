Tour de la montagne Sainte Victoire Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tour de la montagne Sainte Victoire

Tour de la montagne Sainte Victoire Office de Tourisme d’Aix en Provence 13090 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 240 Distance : 60000.0 Tarif :

Itinéraire cycliste sur les plus belles routes autour de la Montagne Sainte Victoire. en 4h (60km) pour des cyclistes expérimentés. Cette boucle vous fera découvrir les 2 faces du massif le plateau et la forêt, puis la spectaculaire falaise rocheuse.

English :

Cycling itinerary on the most beautiful roads around the Montagne Sainte Victoire. 4 hours (60km) for experienced cyclists. This loop takes in the 2 faces of the massif: plateau and forest, then the spectacular rocky cliffs.

Deutsch :

Radtour auf den schönsten Straßen rund um den Montagne Sainte Victoire. in 4 Stunden (60 km) für erfahrene Radfahrer. Auf diesem Rundweg lernen Sie die 2 Seiten des Massivs kennen: die Hochebene und den Wald und dann die spektakuläre Felsklippe.

Italiano :

Itinerario ciclistico sulle più belle strade intorno alla Montagne Sainte Victoire. 4 ore (60 km) per ciclisti esperti. Questo anello vi farà scoprire i due lati del massiccio: l’altopiano e la foresta, poi la spettacolare parete rocciosa.

Español :

Itinerario ciclista por las carreteras más bellas de la Montaña Sainte Victoire. 4 horas (60 km) para ciclistas experimentados. Este bucle le hará descubrir las dos caras del macizo: la meseta y el bosque, y luego el espectacular acantilado rocoso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-04-26 par Provence Tourisme