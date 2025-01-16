Tour de la paix Lembach Bas-Rhin

Tour de la paix Lembach Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Tour de la paix

Tour de la paix 2 route de Bitche 67510 Lembach Bas-Rhin Grand Est

Durée : 360 Distance : 48200.0 Tarif :

Le circuit de la paix est un tour exigeant, marqué par le symbole de la colombe de la paix. En raison des nombreuses montées, il exige une certaine condition physique. La culture n’est pas en reste le lieu-dit « Schwarze Tafel » avec des panneaux d’information retrace une partie de l’histoire franco-allemande.

https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70

English :

The Circuit de la Paix is a demanding tour, marked by the symbol of the dove of peace. With its many climbs, it requires a certain level of physical fitness. Culture is not forgotten: the « Schwarze Tafel » site, with its information panels, recounts part of Franco-German history.

Deutsch :

Der Friedensweg ist eine anspruchsvolle Tour, die durch das Symbol der Friedenstaube gekennzeichnet ist. Aufgrund der vielen Steigungen erfordert sie eine gewisse körperliche Fitness. Auch die Kultur kommt nicht zu kurz: Der Ort « Schwarze Tafel » mit Informationstafeln zeichnet einen Teil der deutsch-französischen Geschichte nach.

Italiano :

Il Circuit de la Paix è un tour impegnativo, contrassegnato dal simbolo della colomba della pace. A causa delle numerose salite, richiede un certo livello di preparazione fisica. La cultura non è dimenticata: il sito « Schwarze Tafel », con i suoi pannelli informativi, racconta parte della storia franco-tedesca.

Español :

El Circuit de la Paix es un recorrido exigente, marcado por el símbolo de la paloma de la paz. Debido a las numerosas subidas, requiere una cierta forma física. No se olvida la cultura: el sitio « Schwarze Tafel », con sus paneles informativos, relata parte de la historia franco-alemana.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par Système d’informations touristique Alsace