Tour de la Roche Châtelblanc Doubs
Tour de la Roche Châtelblanc Doubs vendredi 1 mai 2026.
Tour de la Roche A pieds Difficulté moyenne
Tour de la Roche Parking Mairie Chatelblanc 25240 Châtelblanc Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 3560.0 Tarif :
À travers pré-bois, forêts et pâturages, découvrez le point de vue de la Roche Blanche.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/2844
English :
Through meadows, forests and pastures, discover the Roche Blanche viewpoint.
Deutsch :
Durch Vorwälder, Wälder und Weiden entdecken Sie den Aussichtspunkt La Roche Blanche.
Italiano :
Attraverso prati, boschi e pascoli, scoprite il punto panoramico della Roche Blanche.
Español :
A través de prados, bosques y pastos, descubra el mirador de Roche Blanche.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data