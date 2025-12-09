Tour de la Roche Châtelblanc Doubs

Tour de la Roche A pieds Difficulté moyenne

Tour de la Roche Parking Mairie Chatelblanc 25240 Châtelblanc Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3560.0 Tarif :

À travers pré-bois, forêts et pâturages, découvrez le point de vue de la Roche Blanche.

English :

Through meadows, forests and pastures, discover the Roche Blanche viewpoint.

Deutsch :

Durch Vorwälder, Wälder und Weiden entdecken Sie den Aussichtspunkt La Roche Blanche.

Italiano :

Attraverso prati, boschi e pascoli, scoprite il punto panoramico della Roche Blanche.

Español :

A través de prados, bosques y pastos, descubra el mirador de Roche Blanche.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data