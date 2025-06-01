Tour de la Vallaisonnay Champagny-en-Vanoise Savoie

Tour de la Vallaisonnay Champagny-en-Vanoise Savoie vendredi 1 août 2025.

Tour de la Vallaisonnay

Tour de la Vallaisonnay Parking Laisonnay d’en bas 73350 Champagny-en-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Loin du tumulte des grands tours de Vanoise, le tour de la Vallaisonnay offre un moment privilégié avec la nature. Panoramas et vue sur les plus hauts sommets du massif, grande faune et fleurs des alpages sont au programme de cette randonnée d’exception.

https://www.vanoiserando.fr/ +33 4 79 55 06 55

English : Vallaisonnay Tour

The Tour of Vallaisonnay gives you the opportunity to reconnect with mother nature. Exceptional panoramic views over the highest peaks of the massif, large animals and alpine flowers will be part of your hike. A hike to remember.

Deutsch : Tour de la Vallaisonnay

Weit weg vom Trubel der großen Touren in der Vanoise bietet die Tour de la Vallaisonnay einen besonderen Moment mit der Natur. Panoramen und Aussicht auf die höchsten Gipfel des Massivs, große Tierwelt und Almblumen stehen auf dem Programm dieser außergewöhnlichen Wanderung.

Italiano :

Lontano dalla frenesia dei grandi tour della Vanoise, il Tour de la Vallaisonnay offre un momento privilegiato con la natura. Le viste panoramiche sulle cime più alte del massiccio, la grande fauna e i fiori degli alpeggi sono il programma di questa escursione eccezionale.

Español :

Lejos del bullicio de los grandes circuitos de la Vanoise, el Tour de la Vallaisonnay ofrece un momento privilegiado con la naturaleza. Las vistas panorámicas de las cumbres más altas del macizo, la gran fauna y las flores de los pastos de montaña forman parte del programa de esta excursión excepcional.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme