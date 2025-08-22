Tour de l’abbaye Solesmes Sarthe

Tour de l’abbaye

Tour de l’abbaye 72300 Solesmes Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 6400.0 Tarif :

Une boucle pédestre au départ de Solesmes pour découvrir les deux Abbayes…

https://www.vallee-de-la-sarthe.com/fr +33 2 43 95 00 60

English :

A walking tour starting from Solesmes to discover the two abbeys…

Deutsch :

Ein Rundwanderweg von Solesmes aus, um die beiden Abteien zu entdecken…

Italiano :

Un’escursione a piedi con partenza da Solesmes per scoprire le due abbazie…

Español :

Un recorrido a pie a partir de Solesmes para descubrir las dos abadías…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire