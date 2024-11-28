Tour de l’Aiguille de la Vanoise Étape 1 Parking des Fontanettes Refuge du Col de la Vanoise Pralognan-la-Vanoise Savoie

Tour de l’Aiguille de la Vanoise Étape 1 Parking des Fontanettes Refuge du Col de la Vanoise Pralognan la Vanoise (Parking des Fontanettes) 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Très bel itinéraire de 2 jours entre glaciers et lacs de montagne. Imaginez-vous sautillant d’une pierre à l’autre pour traverser le Lac des Vaches dans le cadre majestueux des plus beaux sommets de la Vanoise.

http://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08

English : Tour of the Aiguille de la Vanoise Stage 1 Fontanettes car park Col de la Vanoise refuge

A beautiful 2-day itinerary between glaciers and mountain lakes. Imagine jumping from rock to rock to cross Lac des Vaches in the majestic setting of the most beautiful peaks in the Vanoise.

Deutsch :

Sehr schöne zweitägige Route zwischen Gletschern und Bergseen. Stellen Sie sich vor, wie Sie von einem Stein zum anderen hüpfen, um den Lac des Vaches vor der majestätischen Kulisse der schönsten Gipfel der Vanoise zu überqueren.

Italiano :

Un bellissimo itinerario di 2 giorni tra ghiacciai e laghi di montagna. Immaginate di saltare di roccia in roccia per attraversare il Lac des Vaches nella maestosa cornice delle più belle cime della Vanoise.

Español : Tour de la Aiguille de la Vanoise Etapa 1 Aparcamiento Fontanettes Refugio Col de la Vanoise

Un hermoso itinerario de 2 días entre glaciares y lagos de montaña. Imagínate saltando de roca en roca para cruzar el Lac des Vaches en el majestuoso marco de los picos más bellos de la Vanoise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-28 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme