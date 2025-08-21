Tour de Saint-Ménelé Précigné Sarthe
Tour de Saint-Ménelé Précigné Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Tour de Saint-Ménelé
Tour de Saint-Ménelé 72300 Précigné Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 20000.0 Tarif :
Vous découvrirez tout au long de ce circuit une terre au riche passé historique, présentant un patrimoine naturel et architectural diversifié.
https://www.vallee-de-la-sarthe.com/a-voir-a-faire/randonnees/ +33 2 43 95 00 60
English :
You will discover throughout this tour a land with a rich historical past, presenting a diversified natural and architectural heritage.
Deutsch :
Auf dieser Rundreise lernen Sie ein Land mit einer reichen historischen Vergangenheit kennen, das ein vielfältiges natürliches und architektonisches Erbe präsentiert.
Italiano :
Nel corso di questo tour scoprirete una terra dal ricco passato storico e dal variegato patrimonio naturale e architettonico.
Español :
A lo largo de este recorrido descubrirá una tierra con un rico pasado histórico y un variado patrimonio natural y arquitectónico.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire