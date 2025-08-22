Tour de Vézelay Vézelay Yonne
Tour de Vézelay Vézelay Yonne vendredi 1 mai 2026.
Tour de Vézelay A pieds Difficulté moyenne
Tour de Vézelay Place de la Basilique 89450 Vézelay Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 135000.0
Une randonnée en boucle de 135 km, inspirée par des chemins de pèlerinage anciens et modernes.
Difficulté moyenne
https://www.tourdevezelay.eu/en
English :
A 135 km loop hike, inspired by ancient and modern pilgrimage routes.
Deutsch :
Eine 135 km lange Rundwanderung, die von alten und modernen Pilgerwegen inspiriert wurde.
Italiano :
Un’escursione ad anello di 135 km, ispirata alle antiche e moderne vie di pellegrinaggio.
Español :
Una ruta circular de 135 km inspirada en las rutas de peregrinación antiguas y modernas.
