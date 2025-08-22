Tour de Vézelay Vézelay Yonne

Tour de Vézelay A pieds Difficulté moyenne

Tour de Vézelay Place de la Basilique 89450 Vézelay Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 135000.0

Une randonnée en boucle de 135 km, inspirée par des chemins de pèlerinage anciens et modernes.

Difficulté moyenne

https://www.tourdevezelay.eu/en +33 3 86 22 02 85

English :

A 135 km loop hike, inspired by ancient and modern pilgrimage routes.

Deutsch :

Eine 135 km lange Rundwanderung, die von alten und modernen Pilgerwegen inspiriert wurde.

Italiano :

Un’escursione ad anello di 135 km, ispirata alle antiche e moderne vie di pellegrinaggio.

Español :

Una ruta circular de 135 km inspirada en las rutas de peregrinación antiguas y modernas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data