Tour de Walscheid Walscheid Moselle

Tour de Walscheid Walscheid Moselle vendredi 1 août 2025.

Tour de Walscheid Adultes En VTT Difficile

Tour de Walscheid Plan d’eau de Walscheid 57870 Walscheid Moselle Grand Est

Durée : 210 Distance : 21000.0 Tarif :

Walscheid commune forestière des Vosges mosellanes recelle de nombreuses richesses naturelles et patrimoniales que ce circuit vous propose de découvrir grotte et chapelle Saint-Léon, rocher du Hohwalsch, cimetière gallo-romain… Et en prime de nombreux points de vue vers les vallées voisines, un régal!

Attention ce circuit est plutôt réservé à des pratiquants confirmés !

Difficile

+33 3 87 03 11 82

English :

Walscheid, a forested commune in the Vosges Moselle, is home to many natural and heritage treasures that this tour offers you to discover: Saint-Léon cave and chapel, Hohwalsch rock, Gallo-Roman cemetery… And as a bonus, there are numerous viewpoints towards the neighbouring valleys, a delight!

Attention this circuit is rather reserved for experienced practitioners!

Deutsch :

Walscheid, eine Waldgemeinde in den Moselvogesen, birgt zahlreiche Natur- und Kulturschätze, die Sie auf diesem Rundweg entdecken können: die Höhle und Kapelle Saint-Léon, den Felsen Hohwalsch, den galloromanischen Friedhof usw. Und dazu gibt es zahlreiche Aussichtspunkte mit Blick auf die benachbarten Täler, ein Genuss!

Achtung: Diese Tour ist nur für erfahrene Wanderer geeignet!

Italiano :

Walscheid, comune forestale dei Vosgi della Mosella, ospita numerosi tesori naturali e patrimoniali che questo percorso vi propone di scoprire: la grotta e la cappella di Saint-Léon, la roccia di Hohwalsch, il cimitero gallo-romano… E come bonus, ci sono molti punti panoramici verso le valli vicine, una vera delizia!

Attenzione, questo circuito è piuttosto riservato agli escursionisti esperti!

Español :

Walscheid, municipio forestal de los Vosgos del Mosela, alberga numerosos tesoros naturales y patrimoniales que este sendero le propone descubrir: la cueva y la capilla de Saint-Léon, la roca de Hohwalsch, el cementerio galo-romano… Y, además, hay muchos miradores hacia los valles vecinos, ¡una auténtica delicia!

Cuidado, este circuito está más bien reservado a los excursionistas experimentados

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Système d’information touristique Lorrain