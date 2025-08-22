Tour des 3 lacs Le Frasnois Jura

Tour des 3 lacs A pieds Facile

Tour des 3 lacs 39130 Le Frasnois Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7500.0 Tarif :

Un lieu enchanteur ! Trois lacs naturels aux eaux turquoise et émeraude dans un écrin de verdure, bordés de milieux humides exceptionnels pour une balade accessible en famille.

Facile

https://www.jura-tourism.com/itineraire/tour-des-3-lacs-2/ +33 3 84 60 15 25

English :

An enchanting place! Three natural lakes with turquoise and emerald waters in a green setting, bordered by exceptional wetlands for a walk accessible to the whole family.

Deutsch :

Ein zauberhafter Ort! Drei natürliche Seen mit türkisfarbenem und smaragdgrünem Wasser in einer grünen Umgebung, gesäumt von außergewöhnlichen Feuchtgebieten für eine Wanderung, die mit der ganzen Familie zugänglich ist.

Italiano :

Un luogo incantevole! Tre laghi naturali con acque turchesi e smeraldine in un ambiente verde, delimitato da eccezionali zone umide per una passeggiata adatta alle famiglie.

Español :

¡Un lugar encantador! Tres lagos naturales de aguas turquesas y esmeralda en un entorno verde, bordeados de excepcionales humedales para un paseo en familia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-23 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data