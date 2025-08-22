Tour des étangs de Commelles Orry-la-Ville Oise

Tour des étangs de Commelles A pieds Facile

Tour des étangs de Commelles Château de la Reine Blanche 60560 Orry-la-Ville Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 5200.0 Tarif :

Cet endroit magique, au cœur du domaine forestier de Chantilly, vous offre une balade fort agréable en toutes saisons le long d’étangs qui témoignent de l’importance historique du lieu… Grenouilles, crapauds et oiseaux en tous genres seront forcément au rendez-vous !

Facile

English : Tour des étangs de Commelles

This magical place, in the heart of the Chantilly forest estate, offers you a very pleasant stroll in all seasons along ponds that bear witness to the historical importance of the place… Frogs, toads and birds of all kinds will be there!

Deutsch : Tour des étangs de Commelles

Dieser magische Ort im Herzen des Waldgebiets von Chantilly bietet Ihnen zu jeder Jahreszeit einen sehr angenehmen Spaziergang entlang der Teiche, die von der historischen Bedeutung des Ortes zeugen… Frösche, Kröten und Vögel aller Art sind hier garantiert anzutreffen!

Italiano :

Questo luogo magico, nel cuore della tenuta forestale di Chantilly, vi offre una passeggiata molto piacevole in tutte le stagioni lungo gli stagni che testimoniano l’importanza storica del luogo? Rane, rospi e uccelli di ogni tipo non possono mancare!

Español : Tour des étangs de Commelles

Este lugar mágico, en el corazón de la finca forestal de Chantilly, le ofrece un paseo muy agradable en todas las estaciones a lo largo de los estanques que dan testimonio de la importancia histórica del lugar.. Seguro que hay ranas, sapos y pájaros de todo tipo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France