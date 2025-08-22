Tour des Lacs VTT n°18 Hauts de Bienne Jura

Tour des Lacs de Bellefontaine et des Mortes 18B En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Tour des Lacs de Bellefontaine et des Mortes 18B Bellefontaine 39400 Bellefontaine Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11160.0 Tarif :

Itinéraire incontournable un grand bol d’air et des souvenirs inoubliables du Jura ! Les lacs et tourbières de Bellefontaine et des Mortes représentent un contexte écologique de très grande valeur avec leur végétation caractéristique de type boréo-arctique. Ces lacs comptent parmi les plus élevés du Jura. Départ Chalet Infos de Bellefontaine 4559 route des Fontaines 39400 Bellefontaine A découvrir en chemin Lacs et tourbières La tourbe Les ruisseaux qui serpentent la Tourbière

Difficulté moyenne

https://www.jura-outdoor.com/trek/138

English :

An itinerary not to be missed: a great breath of fresh air and unforgettable memories of the Jura! The lakes and peat bogs of Bellefontaine and Les Mortes represent an ecological context of great value with their characteristic boreo-arctic vegetation. These lakes are among the highest in the Jura. Departure Chalet Infos de Bellefontaine 4559 route des Fontaines 39400 Bellefontaine To discover on the way Lakes and peat bogs Peat The streams that wind through the peat bog

Deutsch :

Unumgängliche Route: viel frische Luft und unvergessliche Erinnerungen an den Jura! Die Seen und Torfmoore von Bellefontaine und Les Mortes stellen mit ihrer charakteristischen boreoarktischen Vegetation einen sehr wertvollen ökologischen Kontext dar. Diese Seen gehören zu den höchstgelegenen im Jura. Start: Chalet Infos de Bellefontaine 4559 route des Fontaines 39400 Bellefontaine Auf dem Weg zu entdecken: Seen und Torfmoore Torf Die Bäche, die sich durch das Torfmoor schlängeln

Italiano :

Un itinerario da non perdere: una boccata d’aria fresca e ricordi indimenticabili del Giura! I laghi e le torbiere di Bellefontaine e Les Mortes rappresentano un contesto ecologico di grande valore con la loro caratteristica vegetazione boreo-artica. Questi laghi sono tra i più alti del Giura. Punto di partenza: Chalet Infos de Bellefontaine 4559 route des Fontaines 39400 Bellefontaine Da scoprire lungo il percorso: Laghi e torbiere Torrenti che si snodano nella torbiera

Español :

Un itinerario imprescindible: ¡un soplo de aire fresco y recuerdos inolvidables del Jura! Los lagos y turberas de Bellefontaine y Les Mortes representan un contexto ecológico muy valioso con su vegetación boreo-ártica característica. Estos lagos se encuentran entre los más altos del Jura. Punto de salida: Chalet Infos de Bellefontaine 4559 route des Fontaines 39400 Bellefontaine Descubra en el camino: Lagos y turberas Arroyos de turba que serpentean por la turbera

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data