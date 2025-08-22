Tour des lavandes Montélimar Drôme
Tour des lavandes Montélimar Drôme vendredi 1 mai 2026.
Tour des lavandes
Tour des lavandes Montée Saint-Martin 26200 Montélimar Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Cette balade à vélo borde les champs de lavande, de quoi profiter de leur parfum et de leur couleur chatoyante.
https://www.dromeprovencale.fr/montelimar-agglomeration/ +33 4 75 01 00 20
English :
This bike ride takes you past lavender fields, where you can enjoy the scent and shimmering color of the lavender.
Deutsch :
Diese Radtour führt an Lavendelfeldern vorbei, sodass Sie den Duft und die schillernde Farbe des Lavendels genießen können.
Italiano :
Questa gita in bicicletta vi porterà a costeggiare i campi di lavanda, dove potrete godervi il profumo e il colore della lavanda.
Español :
Este paseo en bicicleta le llevará a través de los campos de lavanda, donde podrá disfrutar del aroma y el color de la lavanda.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-18 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme