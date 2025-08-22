Tour des lavandes Montélimar Drôme

Tour des lavandes

Tour des lavandes Montée Saint-Martin 26200 Montélimar Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade à vélo borde les champs de lavande, de quoi profiter de leur parfum et de leur couleur chatoyante.

https://www.dromeprovencale.fr/montelimar-agglomeration/ +33 4 75 01 00 20

English :

This bike ride takes you past lavender fields, where you can enjoy the scent and shimmering color of the lavender.

Deutsch :

Diese Radtour führt an Lavendelfeldern vorbei, sodass Sie den Duft und die schillernde Farbe des Lavendels genießen können.

Italiano :

Questa gita in bicicletta vi porterà a costeggiare i campi di lavanda, dove potrete godervi il profumo e il colore della lavanda.

Español :

Este paseo en bicicleta le llevará a través de los campos de lavanda, donde podrá disfrutar del aroma y el color de la lavanda.

