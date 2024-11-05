Tour des Roches de Saffres Vitteaux Côte-d’Or

Tour des Roches de Saffres Vitteaux Côte-d’Or vendredi 1 août 2025.

Tour des Roches de Saffres A pieds Difficile

Tour des Roches de Saffres Rue Hubert Languet 21350 Vitteaux Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 18000.0 Tarif :

Au départ de Vitteaux, ce circuit vous emmène jusqu’à Saffres où la nature s’offre aux regards des randonneurs. La nature s’offre aux regards des randonneurs. Vous découvrirez ces falaises sculptées par les siècles, qui constituent un paysage remarquable, et un défi de taille pour les amoureux d’escalade.

English :

Starting from Vitteaux, this circuit takes you to Saffres where nature is offered to the eyes of hikers. The nature offers itself to the eyes of the hikers. You will discover these cliffs sculpted by the centuries, which constitute a remarkable landscape, and a great challenge for the lovers of climbing.

Deutsch :

Von Vitteaux aus führt Sie diese Route bis nach Saffres, wo die Natur sich den Blicken der Wanderer bietet. Die Natur bietet sich den Blicken der Wanderer an. Sie werden diese von Jahrhunderten geformten Klippen entdecken, die eine bemerkenswerte Landschaft darstellen und eine große Herausforderung für Kletterfreunde sind.

Italiano :

Partendo da Vitteaux, questo itinerario conduce a Saffres, dove la natura si offre agli occhi degli escursionisti. La natura si offre agli occhi degli escursionisti. Scoprirete queste falesie scolpite dai secoli, che costituiscono un paesaggio straordinario e una grande sfida per gli appassionati di arrampicata.

Español :

Partiendo de Vitteaux, esta ruta le llevará a Saffres, donde la naturaleza se exhibe para disfrute de los excursionistas. La naturaleza se ofrece a los ojos de los senderistas. Descubrirá estos acantilados esculpidos por los siglos, que constituyen un paisaje notable, y un gran desafío para los aficionados a la escalada.

