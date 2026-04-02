Tour des Vignes Noé-les-Mallets Aube

Tour des Vignes Facile

Tour des Vignes 10360 Noé-les-Mallets Aube Grand Est

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

Tour des vignes 1h05 environ balisage blanc et jaune. Le Plateau de Blu, point de vue panoramique le plus haut du département (357m), où l’on peut admirer le vallonnement de la Côte des bar et, par temps clair, le croix de Colombey-les-Deux-Eglises.

Facile

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English :

Tour des vignes approx. 1h05 white and yellow markings. The Plateau de Blu, the highest panoramic viewpoint in the department (357m), where you can admire the rolling hills of the Côte des Bar and, on a clear day, the cross of Colombey-les-Deux-Eglises.

Deutsch :

Tour des vignes ca. 1 Std. 05 Min. weiß-gelbe Markierung. Das Plateau de Blu, der höchste Aussichtspunkt des Departements (357 m), von dem aus man die hügelige Côte des bar und an klaren Tagen das Kreuz von Colombey-les-Deux-Eglises bewundern kann.

Italiano :

Tour des vignes circa 1h05 segnaletica bianca e gialla. Il Plateau de Blu, il punto panoramico più alto del dipartimento (357 m), da cui si possono ammirare le dolci colline della Côte des Bar e, nelle giornate limpide, la croce di Colombey-les-Deux-Eglises.

Español :

Tour des vignes aprox. 1h05 señalización blanca y amarilla. El Plateau de Blu, el mirador más alto del departamento (357 m), desde donde se pueden admirar las onduladas colinas de la Côte des Bar y, en un día despejado, la cruz de Colombey-les-Deux-Eglises.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité