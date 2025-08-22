Tour des villages de St Michel en VAE Saint-Michel-de-Maurienne Savoie

Tour des villages de St Michel en VAE

Tour des villages de St Michel en VAE Beaune 73140 Saint-Michel-de-Maurienne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Flânez à la découverte des hameaux secrets de St Michel. Autour de cette balade singulière en VAE, vous pourrez pique-niquer au bord de la rivière à Charbutan, faire la rencontre de nos fermes à proximité du parcours et admirer le dolmen du Thyl !

+33 4 79 56 52 54

English : Tour of the villages of St. Michel on an Electric Bicycle (E-Bike)

Stroll through the secret hamlets of St Michel. You can also enjoy a picnic by the river at Charbutan, meet some of our local farms and admire the Thyl dolmen!

Deutsch :

Schlendern Sie auf Entdeckungstour durch die geheimen Weiler von St Michel. Auf dieser einzigartigen Fahrt mit dem VAE können Sie am Flussufer in Charbutan ein Picknick machen, unsere Bauernhöfe in der Nähe der Strecke kennenlernen und den Dolmen von Thyl bewundern!

Italiano :

Passeggiate alla scoperta dei borghi segreti di St Michel. Durante questo viaggio unico in moto, potrete fare un picnic in riva al fiume a Charbutan, incontrare le nostre fattorie vicino al percorso e ammirare il dolmen di Thyl!

Español :

Dé un paseo para descubrir las aldeas secretas de St Michel. Durante este singular paseo en moto, podrá hacer un picnic junto al río en Charbután, conocer nuestras granjas cerca de la ruta y admirar el dolmen de Thyl

