Tour d’Etchebar/Etxebarreko üngürua Etchebar Pyrénées-Atlantiques

Tour d’Etchebar/Etxebarreko üngürua Etchebar Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Tour d’Etchebar/Etxebarreko üngürua A pieds Difficulté moyenne

Tour d’Etchebar/Etxebarreko üngürua 64470 Etchebar Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12300.0 Tarif :

Randonnée où la tranquillité souffle dans ces lieux…. Le vieux chemin chargé d’histoire, dans la vieille forêt d’Erbexe, nous transportent au pic Bizay. Plus loin, sur un des flancs du pic Salhagañe, la vue panoramique s’ouvre sur une grande partie de la Haute-Soule et du Béarn tout proche…

Difficulté moyenne

English : Tour d’Etchebar/Etxebarreko üngürua

A walk where peace and quiet are the order of the day…. The old path full of history, in the old forest of Erbexe, takes us to the Bizay peak. Further on, on one of the slopes of the Salhagañe peak, the panoramic view opens up over a large part of the Haute-Soule and the nearby Bearn…

Deutsch : Tour d’Etchebar/Etxebarreko üngürua

Wanderung, bei der die Ruhe in diesen Orten weht…. Der alte, geschichtsträchtige Weg durch den alten Wald von Erbexe führt uns zum Pico Bizay. Weiter hinten, auf einer der Flanken des Pico Salhagañe, öffnet sich der Panoramablick auf einen großen Teil der Haute-Soule und das nahe gelegene Béarn…

Italiano :

Un’escursione dove la tranquillità soffia in questi luoghi. L’antico sentiero ricco di storia, nel vecchio bosco di Erbexe, ci porta alla cima del Bizay. Più avanti, su uno dei pendii della cima Salhagañe, la vista panoramica si apre su gran parte della Haute-Soule e sul vicino Bearn…

Español : Tour d’Etchebar/Etxebarreko üngürua

Un paseo donde la paz y la tranquilidad son la tónica dominante. El viejo sendero lleno de historia que transcurre por en el antiguo bosque de Erbexe, le transportará hasta al pico de Bizay. Más adelante, en una de las laderas del pico de Salhagañe, las vistas le dejarán otear el horizonte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine