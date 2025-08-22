Tour du bois de l’Eglise de Peisey Peisey-Nancroix Savoie
Tour du bois de l’Eglise de Peisey
Tour du bois de l’Eglise de Peisey 73210 Peisey-Nancroix Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Venez profiter des édifices locaux de la station de Peisey-Vallandry.
http://www.peisey-vallandry.com/ +33 4 79 07 94 28
English : Peisey Church Wood Trail
Come and enjoy the local buildings in the resort of Peisey-Vallandry.
Deutsch : Kirchwaldweg
Genießen Sie die örtlichen Bauwerke des Ferienortes Peisey-Vallandry.
Italiano :
Venite a scoprire gli edifici locali della località di Peisey-Vallandry.
Español :
Venga a disfrutar de los edificios locales de la estación de Peisey-Vallandry.
