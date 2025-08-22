Tour du Causse VTT N° 37 Prévenchères Lozère

Tour du Causse VTT N° 37 VTT de descente Facile

Tour du Causse VTT N° 37 Place de l’église 48800 Prévenchères Lozère Occitanie

Durée : 99 Distance : 14824.0 Tarif :

Aux confins de l’Ardèche et de la Lozère, sur ce petit causse, plateau du vent et de l’histoire, suivez, entre les bruyères, les chemins muletiers entre Margeride et Cévennes.

Facile

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

On the borders of Ardèche and Lozère, on this small causse, a plateau of wind and history, follow the mule tracks between the Margeride and Cévennes.

Deutsch :

An der Grenze zwischen Ardèche und Lozère, auf dieser kleinen Causse, einem Plateau des Windes und der Geschichte, folgen Sie zwischen den Heidekrautpflanzen den Maultierpfaden zwischen Margeride und Cevennen.

Italiano :

Ai confini delle regioni dell’Ardèche e della Lozère, su questa piccola causse, un altopiano di vento e di storia, seguite le mulattiere tra la Margeride e le Cévennes.

Español :

En los límites de las regiones de Ardèche y Lozère, en esta pequeña causse, meseta de viento e historia, siga los caminos de herradura entre la Margeride y las Cévennes, a través de los brezales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère