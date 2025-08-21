Tour du Chastelas La Bâtie-Rolland Drôme

Tour du Chastelas

Tour du Chastelas Grande Rue 26160 La Bâtie-Rolland Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Ce court circuit familial au départ de la Bâtie fait le tour du Chastelas, la motte de La Bâtie et emprunte la paisible voie verte du Jabron.

English :

This short family trail from La Bâtie takes in the Chastelas, the motte de La Bâtie and the peaceful Jabron greenway.

Deutsch :

Diese kurze Familienroute von La Bâtie aus führt um den Chastelas, die Motte von La Bâtie und folgt dem ruhigen grünen Weg des Jabron.

Italiano :

Questo breve circuito per famiglie, che parte da La Bâtie, gira intorno alle Chastelas, alla motte de La Bâtie e segue la tranquilla strada verde dello Jabron.

Español :

Este corto circuito familiar que parte de La Bâtie rodea las Chastelas, la motte de La Bâtie y sigue la tranquila vía verde del Jabron.

