Tour du Chastelas La Bâtie-Rolland Drôme
Tour du Chastelas
Tour du Chastelas Grande Rue 26160 La Bâtie-Rolland Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Ce court circuit familial au départ de la Bâtie fait le tour du Chastelas, la motte de La Bâtie et emprunte la paisible voie verte du Jabron.
https://www.dromeprovencale.fr/montelimar-agglomeration/ +33 4 75 01 00 20
English :
This short family trail from La Bâtie takes in the Chastelas, the motte de La Bâtie and the peaceful Jabron greenway.
Deutsch :
Diese kurze Familienroute von La Bâtie aus führt um den Chastelas, die Motte von La Bâtie und folgt dem ruhigen grünen Weg des Jabron.
Italiano :
Questo breve circuito per famiglie, che parte da La Bâtie, gira intorno alle Chastelas, alla motte de La Bâtie e segue la tranquilla strada verde dello Jabron.
Español :
Este corto circuito familiar que parte de La Bâtie rodea las Chastelas, la motte de La Bâtie y sigue la tranquila vía verde del Jabron.
