Tour du Col du Grand Cucheron au départ du Lac des Hurtières en vélo électrique Saint-Alban-d’Hurtières Savoie

Tour du Col du Grand Cucheron au départ du Lac des Hurtières en vélo électrique
Lac des Hurtières
73220 Saint-Alban-d'Hurtières
Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes

Cette ascension permet de gravir successivement deux cols, le Grand Cucheron et ses raides lacets puis le Champlaurent. Ne pas manquer d’admirer la vue sur les Bauges, avec l’impressionnante Dent d’Arclusaz.

English : Circuit around Col du Grand Cucheron, starting from Lake des Hurtières on an electric bicycle

This ascent allows you to successively climb two passes, the Grand Cucheron and its steep laces and then the Champlaurent. Don’t miss the view of the Bauges, with the impressive Dent d’Arclusaz.

Bei diesem Aufstieg werden nacheinander zwei Pässe erklommen, der Grand Cucheron mit seinen steilen Serpentinen und der Champlaurent. Versäumen Sie nicht, den Blick auf die Bauges mit dem beeindruckenden Dent d’Arclusaz zu bewundern.

Questa salita permette di scalare due passi in successione, il Grand Cucheron e i suoi ripidi pizzi, poi il Champlaurent. Da non perdere la vista sulle Bauges, con l’imponente Dent d’Arclusaz.

Esta ascensión permite subir dos puertos seguidos, el Grand Cucheron y sus empinados cordones, y luego el Champlaurent. No se pierda la vista de los Bauges, con el impresionante Dent d’Arclusaz.

