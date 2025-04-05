Tour du Lac Bleu Lamagistère Tarn-et-Garonne

Tour du Lac Bleu Lamagistère Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Tour du Lac Bleu

Tour du Lac Bleu Bergon 82360 Lamagistère Tarn-et-Garonne Occitanie

Ce parcours plat vous permettra de découvrir ce site qui fut d’abord une gravière, et qui est aujourd’hui un lieu de détente et de promenade prisé. Accessible à tous les publics (revêtement du parcours en bitume). Tables et bancs pour pique-niquer.

https://www.officedetourismedesdeuxrives.fr/ +33 5 63 39 89 82

English : Tour du Lac Bleu

This flat and easy hike will allow you to discover this site which used to be a gravel pit, and which is today a popular place for relaxation and walking. Tables and benches for picnicking.

Deutsch : Tour du Lac Bleu

Auf dieser flachen Strecke können Sie diesen Ort entdecken, der ursprünglich eine Kiesgrube war und heute ein beliebter Ort zum Entspannen und Spazierengehen ist. Für alle zugänglich (Asphaltbelag auf der Strecke). Tische und Bänke für ein Picknick.

Italiano :

Questo percorso pianeggiante vi permetterà di scoprire questo sito, che in origine era una cava di ghiaia e oggi è un luogo popolare per rilassarsi e fare una passeggiata. Accessibile a tutti (superficie asfaltata). Tavoli da picnic e panchine.

Español : Tour du Lac Bleu

Este recorrido llano le permitirá descubrir este lugar, que en su origen fue una gravera y hoy es un lugar muy frecuentado para descansar y pasear. Accesible a todos (superficie asfaltada). Mesas de picnic y bancos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-05 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme