Tour du lac de Grand-Lieu hiver La Chevrolière Loire-Atlantique

Tour du lac de Grand-Lieu hiver

Au sud-ouest de Nantes, le lac de Grand-Lieu offre un itinéraire gravel immersif de 69 km. En hiver, il s’étend jusqu’à 6 000 hectares. Le décor se révèle lentement, dans une lumière diffuse. L’eau y est partout, dessinant un paysage mouvant, presque secret. Classé réserve naturelle, le lac abrite p

https://lacdegrandlieu.com/

English :

South-west of Nantes, Lac de Grand-Lieu offers an immersive 69 km gravel route. In winter, it extends to 6,000 hectares. The scenery reveals itself slowly, in a diffused light. Water is everywhere, creating a shifting, almost secretive landscape. Classified as a nature reserve, the lake is home to p

Deutsch :

Südwestlich von Nantes bietet der Lac de Grand-Lieu eine 69 km lange, immersive Gravelroute. Im Winter dehnt er sich auf bis zu 6000 Hektar aus. Die Szenerie offenbart sich langsam in einem diffusen Licht. Das Wasser ist überall und zeichnet eine bewegte, fast geheime Landschaft. Der See wurde zum Naturschutzgebiet erklärt und beherbergt p

Italiano :

A sud-ovest di Nantes, il Lac de Grand-Lieu offre un coinvolgente percorso sterrato di 69 km. In inverno si estende per 6.000 ettari. Il paesaggio si rivela lentamente, in una luce diffusa. L’acqua è ovunque, creando un paesaggio mutevole e quasi segreto. Classificato come riserva naturale, il lago ospita p

Español :

Al suroeste de Nantes, el Lac de Grand-Lieu ofrece una inmersiva ruta de grava de 69 km. En invierno, se extiende por 6.000 hectáreas. El paisaje se revela lentamente, con una luz difusa. El agua está por todas partes, creando un paisaje cambiante, casi secreto. Clasificado como reserva natural, el lago alberga p

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-19 par eSPRIT Pays de la Loire