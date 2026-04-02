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Tour du lac de Lavaré Lavaré Sarthe

Tour du lac de Lavaré Lavaré Sarthe vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Tour du lac de Lavaré Lavaré

Adresse : Lavaré

Ville : 72390 Lavaré

Département : Sarthe

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : lundi 31 décembre 2029

Tour du lac de Lavaré

Tour du lac de Lavaré 72390 Lavaré Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 1200.0 Tarif :

https://www.lavare-72.fr/   +33 2 43 93 68 11

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Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-06 par eSPRIT Pays de la Loire

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