Tour du lac de Madine Nonsard-Lamarche Meuse

Tour du lac de Madine Adultes En VTC Difficulté moyenne

Tour du lac de Madine 55210 Nonsard-Lamarche Meuse Grand Est

Durée : 120 Distance : 18000.0 Tarif :

Parcourez les alentours pittoresques du lac de Madine en faisant le tour complet du lac et de ses rives. Que vous choisissiez de marcher ou de pédaler, en famille ou entre amis, ce parcours de plus de 18 kms vous promet des souvenirs inoubliables, entre nature préservée, beauté des paysages et sensations sportives.

Alors, enfilez vos chaussures de randonnée ou enfourchez votre vélo et partez à la conquête des merveilles qui vous entourent !

Difficulté moyenne

http://www.lacmadine.com/ +33 3 29 89 32 50

English :

Explore the picturesque surroundings of Lac de Madine on a complete tour of the lake and its shores. Whether you choose to walk or cycle, with family or friends, this 18 km route promises unforgettable memories of unspoilt nature, scenic beauty and sporting thrills.

So put on your hiking boots or get on your bike and set off to conquer the wonders that surround you!

Deutsch :

Durchstreifen Sie die malerische Umgebung des Lac de Madine, indem Sie den See und seine Ufer komplett umrunden. Ob Sie sich nun für das Wandern oder Radfahren entscheiden, mit der Familie oder mit Freunden, diese mehr als 18 km lange Strecke verspricht Ihnen unvergessliche Erinnerungen zwischen unberührter Natur, landschaftlicher Schönheit und sportlichen Sensationen.

Ziehen Sie also Ihre Wanderschuhe an oder schwingen Sie sich auf Ihr Fahrrad und erobern Sie die Wunder, die Sie umgeben!

Italiano :

Esplorate i pittoreschi dintorni del Lac de Madine con un tour completo del lago e delle sue rive. A piedi o in bicicletta, con la famiglia o con gli amici, questo percorso di 18 km promette ricordi indimenticabili di natura incontaminata, bellezza paesaggistica ed emozioni sportive.

Indossate quindi gli scarponi da trekking o salite in sella alla vostra bicicletta e partite alla conquista delle meraviglie che vi circondano!

Español :

Explore los pintorescos alrededores del Lac de Madine en un completo recorrido por el lago y sus orillas. Ya sea a pie o en bicicleta, en familia o con amigos, esta ruta de 18 km promete recuerdos inolvidables de naturaleza virgen, belleza paisajística y emociones deportivas.

Así que póngase las botas de montaña o súbase a la bicicleta y láncese a la conquista de las maravillas que le rodean

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Système d’information touristique Lorrain