Tour du Lac de Malpas Malpas Doubs

Tour du Lac de Malpas Place de l’Église, Petit Malpas 25160 Malpas Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Un des lacs les plus froids du Haut Doubs.

English :

One of the coldest lakes in the Haut Doubs.

Deutsch :

Einer der kältesten Seen des Haut Doubs.

Italiano :

Uno dei laghi più freddi dell’Haut Doubs.

Español :

Uno de los lagos más fríos del Haut Doubs.

