Tour du Lac de Malpas Malpas Doubs
Tour du Lac de Malpas Malpas Doubs vendredi 1 mai 2026.
Tour du Lac de Malpas A pieds Difficulté moyenne
Tour du Lac de Malpas Place de l’Église, Petit Malpas 25160 Malpas Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 4870.0 Tarif :
Un des lacs les plus froids du Haut Doubs.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/240
English :
One of the coldest lakes in the Haut Doubs.
Deutsch :
Einer der kältesten Seen des Haut Doubs.
Italiano :
Uno dei laghi più freddi dell’Haut Doubs.
Español :
Uno de los lagos más fríos del Haut Doubs.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data