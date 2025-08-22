Tour du lac de Nantua à vélo Nantua Ain

Tour du lac de Nantua à vélo

Tour du lac de Nantua à vélo 14 rue du docteur mercier 01130 Nantua Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez un itinéraire sécurisé autour du lac de Nantua, idéal pour une sortie à vélo, que vous soyez cycliste débutant ou confirmé. Près de 80 % du parcours sont réservés aux piétons et aux cyclistes, offrant une balade agréable et en toute sécurité.

English :

Discover a safe itinerary around Lake Nantua, ideal for a cycling outing, whether you’re a beginner or an experienced cyclist. Nearly 80% of the route is reserved for pedestrians and cyclists, making for a pleasant and safe ride.

Deutsch :

Entdecken Sie eine sichere Route rund um den See von Nantua, die sich ideal für eine Radtour eignet, egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Radfahrer sind. Fast 80 % der Strecke sind Fußgängern und Radfahrern vorbehalten und bieten eine angenehme und sichere Fahrt.

Italiano :

Scoprite un percorso sicuro intorno al Lac de Nantua, ideale per una gita in bicicletta, sia che siate principianti o esperti. Quasi l’80% del percorso è riservato a pedoni e ciclisti, per una pedalata sicura e piacevole.

Español :

Descubra una ruta segura alrededor del lago Nantua, ideal para una salida en bicicleta, tanto si es principiante como si es un ciclista experimentado. Casi el 80% del recorrido está reservado a peatones y ciclistas, lo que permite disfrutar de un paseo seguro y agradable.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-01 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme