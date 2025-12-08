Tour du Lac de Saint-Point Oye-et-Pallet Doubs

Tour du Lac de Saint-Point Vélo de route Difficulté moyenne

Tour du Lac de Saint-Point La Gouille, Oye-et-Pallet 25160 Oye-et-Pallet Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 21580.0 Tarif :

Ce circuit met en valeur le joyau de la vallée qu’est le lac de Saint-Point et le large val qui l’accueille entre la montagne du Laveron et celle du Fort Saint-Antoine.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/4153

English :

This tour highlights the valley?s jewel, Lac de Saint-Point, and the wide valley between Montagne du Laveron and Montagne du Fort Saint-Antoine.

Deutsch :

Diese Route hebt das Juwel des Tals, den See von Saint-Point, und das breite Tal hervor, das ihn zwischen den Bergen Laveron und Fort Saint-Antoine beherbergt.

Italiano :

Questo itinerario mette in evidenza il fiore all’occhiello della valle, il Lac de Saint-Point, e l’ampia valle tra le montagne di Laveron e Fort Saint-Antoine.

Español :

Esta ruta destaca la joya de la corona del valle, el Lac de Saint-Point, y el amplio valle entre las montañas de Laveron y Fort Saint-Antoine.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data