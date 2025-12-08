Tour du Lac de Saint-Point Oye-et-Pallet Doubs
Tour du Lac de Saint-Point vendredi 1 mai 2026.
Tour du Lac de Saint-Point Vélo de route Difficulté moyenne
La Gouille, Oye-et-Pallet 25160 Oye-et-Pallet Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 21580.0 Tarif :
Ce circuit met en valeur le joyau de la vallée qu’est le lac de Saint-Point et le large val qui l’accueille entre la montagne du Laveron et celle du Fort Saint-Antoine.
English :
This tour highlights the valley?s jewel, Lac de Saint-Point, and the wide valley between Montagne du Laveron and Montagne du Fort Saint-Antoine.
Deutsch :
Diese Route hebt das Juwel des Tals, den See von Saint-Point, und das breite Tal hervor, das ihn zwischen den Bergen Laveron und Fort Saint-Antoine beherbergt.
Italiano :
Questo itinerario mette in evidenza il fiore all’occhiello della valle, il Lac de Saint-Point, e l’ampia valle tra le montagne di Laveron e Fort Saint-Antoine.
Español :
Esta ruta destaca la joya de la corona del valle, el Lac de Saint-Point, y el amplio valle entre las montañas de Laveron y Fort Saint-Antoine.
