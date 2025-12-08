Tour du Lac Saint-Point Oye-et-Pallet Doubs
Tour du Lac Saint-Point Oye-et-Pallet Doubs vendredi 1 mai 2026.
Tour du Lac Saint-Point En VTT assistance électrique Difficulté moyenne
Tour du Lac Saint-Point La Gouille à Oye-et-Pallet 25160 Oye-et-Pallet Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 21430.0 Tarif :
Un parcours en VTT à la hauteur de ce lac emblématique du Haut-Doubs.
Difficulté moyenne
English :
A mountain bike trail to match this emblematic Haut-Doubs lake.
Deutsch :
Eine Mountainbike-Tour auf der Höhe dieses symbolträchtigen Sees im Haut-Doubs.
Italiano :
Un percorso per mountain bike all’altezza di questo lago iconico della regione dell’Haut-Doubs.
Español :
Un sendero de bicicleta de montaña a la altura de este emblemático lago de la región de Haut-Doubs.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data