Tour du Lac Saint-Point Oye-et-Pallet Doubs

Tour du Lac Saint-Point En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Tour du Lac Saint-Point La Gouille à Oye-et-Pallet 25160 Oye-et-Pallet Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 21430.0 Tarif :

Un parcours en VTT à la hauteur de ce lac emblématique du Haut-Doubs.

https://explore.doubs.fr/trek/4704

English :

A mountain bike trail to match this emblematic Haut-Doubs lake.

Deutsch :

Eine Mountainbike-Tour auf der Höhe dieses symbolträchtigen Sees im Haut-Doubs.

Italiano :

Un percorso per mountain bike all’altezza di questo lago iconico della regione dell’Haut-Doubs.

Español :

Un sendero de bicicleta de montaña a la altura de este emblemático lago de la región de Haut-Doubs.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data