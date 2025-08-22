Tour du Lot Tronçon 3 de Saint-Céré à Figeac par le Ségala Saint-Céré Lot

Tour du Lot Tronçon 3 de Saint-Céré à Figeac par le Ségala

Tour du Lot Tronçon 3 de Saint-Céré à Figeac par le Ségala 46400 Saint-Céré Lot Occitanie

Durée : 1410 Distance : 73000.0 Tarif :

Le Ségala se mérite… il faut grimper souvent dans ce paysage vallonné… Pays de ruisseaux, de sous-bois, de vertes prairies, de lacs, de vues lointaines… nous sommes ici sur les contreforts du Massif Central.

Tout d’abord la large vallée qui longe la Bave en se rétrécissant jusqu’à Terrou, petit village atypique, point de départ de nombreuses randonnées.

Puis on prend de l’altitude, on coupe différents ruisseaux (Contournes, Nadal, le Bervezou, la Veyre…) pour enfin déboucher sur la vallée du Célé à Bagnac pour remonter sur le plateau et atteindre Figeac, patrie de Champollion, ville d’Art et d’histoire… en bordure du Célé.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ségala has to be earned… you have to climb a lot in this hilly landscape… Land of streams, undergrowth, green meadows, lakes, distant views… we are here on the foothills of the Massif Central.

First of all, the wide valley that runs along the Bave and narrows down to Terrou, a small and unusual village, the starting point for many hikes.

Then we gain altitude, we cross different streams (Contournes, Nadal, Bervezou, Veyre…) to finally reach the valley of the Célé at Bagnac to go back up to the plateau and reach Figeac, homeland of Champollion, city of Art and History… on the edge of the Célé.

Deutsch :

Das Ségala muss man sich verdienen… in dieser hügeligen Landschaft muss man oft klettern… Land der Bäche, des Unterholzes, der grünen Wiesen, der Seen, der Fernsichten… wir befinden uns hier an den Ausläufern des Zentralmassivs.

Zunächst das breite Tal, das entlang des Flusses Bave verläuft und sich bis nach Terrou verengt, einem kleinen, untypischen Dorf, das Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen ist.

Dann gewinnt man an Höhe, schneidet verschiedene Bäche (Contournes, Nadal, le Bervezou, la Veyre…) und mündet schließlich in Bagnac in das Tal der Célé, um wieder auf das Plateau zu steigen und Figeac zu erreichen, die Heimat von Champollion, eine Stadt der Kunst und Geschichte… am Ufer der Célé.

Italiano :

La Ségala va guadagnata? Bisogna arrampicarsi molto in questo paesaggio collinare? Terra di ruscelli, sottobosco, prati verdi, laghi, panorami lontani, siamo qui ai piedi del Massiccio Centrale.

Innanzitutto, l’ampia valle che costeggia la Bave e si restringe fino a Terrou, un piccolo e insolito villaggio, punto di partenza di numerose escursioni.

Poi si guadagna quota, si attraversano vari torrenti (Contournes, Nadal, Bervezou, Veyre?) per raggiungere infine la valle del Célé a Bagnac per risalire sull’altopiano e raggiungere Figeac, patria di Champollion, città d’arte e di storia sulle rive del Célé.

Español :

El Ségala hay que ganárselo… hay que subir mucho en este paisaje de colinas.. Una tierra de arroyos, sotobosque, prados verdes, lagos, vistas lejanas… estamos aquí, en las estribaciones del Macizo Central.

En primer lugar, el amplio valle que recorre el Bave y se estrecha hasta Terrou, un pequeño e insólito pueblo, punto de partida de muchas excursiones.

A continuación, se gana altura, se cruzan varios arroyos (Contournes, Nadal, Bervezou, Veyre…) para alcanzar finalmente el valle del Célé en Bagnac, para volver a subir a la meseta y llegar a Figeac, sede de Champollion, ciudad de arte e historia… a orillas del Célé.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot