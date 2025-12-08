Tour du Monniot Myon Doubs

Tour du Monniot A pieds Très difficile

Tour du Monniot Rue Georges Colomb, Myon 25440 Myon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9530.0 Tarif :

Le sentier surplombe la vallée du Lison avant de rejoindre la Culée de Monniot, le retour aborde le défilé de Conche peint par Courbet.

English :

The path overlooks the Lison valley before reaching the Culée de Monniot, and the return journey takes in the Conche gorge painted by Courbet.

Deutsch :

Der Pfad überragt das Lison-Tal, bevor er die Culée de Monniot erreicht. Der Rückweg führt an der von Courbet gemalten Conche-Schlucht vorbei.

Italiano :

Il sentiero si affaccia sulla valle del Lison prima di raggiungere la Culée de Monniot, mentre il viaggio di ritorno porta alle gole della Conche dipinte da Courbet.

Español :

El sendero domina el valle del Lison antes de llegar a la Culée de Monniot, y el camino de vuelta recorre el desfiladero de Conche pintado por Courbet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data