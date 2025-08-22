Tour du Risoux VTT n°17 Hauts de Bienne Jura

Boucle du Risoux 17N En VTT assistance électrique Très difficile

Boucle du Risoux 17N Bellefontaine 39400 Bellefontaine Jura Bourgogne-Franche-Comté

Un circuit VTT à travers la forêt du Risoux à la frontière Suisse, qui fût autrefois un haut-lieu de la résistance durant la seconde Guerre Mondiale. Vous pourrez admirer une faune et une flore sauvage, particulières à la région, comme des épicéas plusieurs fois centenaires.

Très difficile

English :

A mountain bike tour through the Risoux forest on the Swiss border, which was once a place of resistance during the Second World War. You will be able to admire a wild fauna and flora, particular to the region, such as spruce trees several times centenarians.

Deutsch :

Eine Mountainbike-Tour durch den Risoux-Wald an der Schweizer Grenze, der einst eine Hochburg des Widerstands während des Zweiten Weltkriegs war. Hier können Sie die für diese Region typische wilde Flora und Fauna bewundern, wie z. B. Fichten, die mehrere hundert Jahre alt sind.

Italiano :

Un tour in mountain bike attraverso la foresta di Risoux, al confine con la Svizzera, un tempo luogo di resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Potrete ammirare una fauna e una flora selvagge, particolari della regione, come gli abeti rossi di diverse centinaia di anni.

Español :

Un recorrido en bicicleta de montaña por el bosque de Risoux, en la frontera suiza, que fue lugar de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Podrás admirar una fauna y flora salvajes, particulares de la región, como abetos de varios cientos de años.

