Tour du Val Breton Viviers-sur-Artaut Aube

Tour du Val Breton Facile

Tour du Val Breton 10110 Viviers-sur-Artaut Aube Grand Est

Durée : Distance : 3500.0 Tarif :

Tour du Val Breton 0h55 environ balisage blanc et jaune. A voir sur votre chemin: A l’époque gallo-romaine, le village s’appelait Aquavivae (eaux vives), dû sans doute à la présence du pittoresque cours d’eau qui longe les maisons de pierres calcaires. Viviers-sur-Artaut est un village de 125 habitants niché entre coteaux couverts de vignes, forêts et plateaux et agrémenté de son typique parapet de fer forgé. L’imposante église, qui domine le village, semblant le protéger, possède deux nefs. Ceci est dû à la présence de prieurs (moines vignerons) du Xème siècle jusqu’à la Révolution, qui demeuraient dans l’important prieuré contigu. Ils avaient fait édifier une chapelle prieurale jouxtant l’église d’où ils assistaient aux offices. Derrière ces monuments, une route puis un chemin vous conduiront à l’un des plus beaux points de vue du département, où, surplombant le vignoble, bancs et tables offrent le repos. Pour vous raffraîchir après l’ascencion de ce point culminant, vous trouverez au centre de Viviers, un lavoir unique avec notamment sa longue auge de pierres pour bovins (perpétuellementalimentée d’une source intarissable: la source de l’Artaut).

Facile

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English :

Tour du Val Breton approx. 0h55 white and yellow markings. What to see along the way: In Gallo-Roman times, the village was called Aquavivae (living waters), no doubt due to the presence of the picturesque stream that runs alongside the limestone houses. Viviers-sur-Artaut is a village of 125 inhabitants, nestled between vine-covered hillsides, forests and plateaus, and graced by its typical wrought-iron parapet. The imposing church, which dominates the village and seems to protect it, has two naves. This is due to the presence of priors (winegrowing monks) from the 10th century until the French Revolution, who lived in the adjacent priory. They built a priory chapel adjacent to the church, from which they attended services. Behind these monuments, a road and then a path will take you to one of the most beautiful viewpoints in the department, where benches and tables overlooking the vineyards offer the perfect place to rest. To refresh you after the climb to the highest point, you’ll find a unique washhouse in the center of Viviers, with its long stone trough for cattle (perpetually fed by an inexhaustible spring: the Artaut spring).

Deutsch :

Tour du Val Breton ca. 0:55 Std. weiß-gelbe Markierung. Sehenswertes auf Ihrem Weg: In der gallo-römischen Epoche hieß das Dorf Aquavivae (lebendes Wasser), was wahrscheinlich auf den malerischen Wasserlauf zurückzuführen ist, der an den Häusern aus Kalkstein vorbeifließt. Viviers-sur-Artaut ist ein Dorf mit 125 Einwohnern, das zwischen weinbedeckten Hängen, Wäldern und Hochebenen eingebettet ist und von seiner typischen schmiedeeisernen Brüstung geschmückt wird. Die imposante Kirche, die das Dorf überragt und es zu schützen scheint, besitzt zwei Schiffe. Dies ist auf die Anwesenheit von Prioren (Weinmönche) vom 10. Jahrhundert bis zur Revolution zurückzuführen, die in dem angrenzenden bedeutenden Priorat wohnten. Sie hatten eine an die Kirche angrenzende Prioratskapelle errichten lassen, von der aus sie den Gottesdiensten beiwohnten. Hinter diesen Denkmälern führen Sie eine Straße und dann ein Weg zu einem der schönsten Aussichtspunkte des Departements, wo Bänke und Tische mit Blick auf die Weinberge zum Ausruhen einladen. Im Zentrum von Viviers befindet sich ein einzigartiges Waschhaus mit einem langen Steintrog für Rinder, der aus einer unerschöpflichen Quelle gespeist wird: der Artaut-Quelle.

Italiano :

Tour du Val Breton ca. 0h55 segnaletica bianca e gialla. Cosa vedere lungo il percorso: In epoca gallo-romana, il villaggio era chiamato Aquavivae (acque vive), senza dubbio per la presenza del pittoresco ruscello che scorre accanto alle case in pietra calcarea. Viviers-sur-Artaut è un villaggio di 125 abitanti incastonato tra colline ricoperte di vigneti, boschi e altopiani, e abbellito dal tipico parapetto in ferro battuto. L’imponente chiesa, che domina il villaggio e sembra proteggerlo, è a due navate. Ciò è dovuto alla presenza dei priori (monaci viticoltori) dal X secolo fino alla Rivoluzione, che vivevano nel grande priorato adiacente. Avevano fatto costruire una cappella priorale accanto alla chiesa, dalla quale assistevano alle funzioni. Dietro questi monumenti, una strada e poi un sentiero vi condurranno a uno dei punti panoramici più belli del dipartimento, dove panchine e tavoli con vista sui vigneti offrono un luogo di riposo. Nel centro di Viviers si trova un lavatoio unico nel suo genere, con un lungo abbeveratoio in pietra per il bestiame (alimentato perennemente da una sorgente inesauribile: la sorgente di Artaut).

Español :

Tour du Val Breton aprox. 0h55 señalización blanca y amarilla. Qué ver en el camino: En la época galo-romana, el pueblo se llamaba Aquavivae (aguas vivas), sin duda debido a la presencia del pintoresco arroyo que corre junto a las casas de piedra caliza. Viviers-sur-Artaut es un pueblo de 125 habitantes enclavado entre laderas cubiertas de viñedos, bosques y mesetas, y adornado por su típico parapeto de hierro forjado. La imponente iglesia, que domina el pueblo y parece protegerlo, tiene dos naves. Esto se debe a la presencia de priores (monjes viticultores) desde el siglo X hasta la Revolución, que vivían en el gran priorato contiguo. Hicieron construir una capilla prioral junto a la iglesia, desde la que asistían a los oficios. Detrás de estos monumentos, una carretera y luego un sendero le llevarán a uno de los miradores más bellos del departamento, donde bancos y mesas con vistas a los viñedos ofrecen un lugar de descanso. En el centro de Viviers, encontrará un lavadero único con su largo abrevadero de piedra para el ganado (alimentado perpetuamente por un manantial inagotable: el manantial de Artaut).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité