Tour du village d’Abondance Abondance Haute-Savoie vendredi 1 mai 2026.
Tour du village d’Abondance
Tour du village d’Abondance 417 rue de l’Abbaye d’Abondance 74360 Abondance Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez le village d’Abondance en 1h30, son patrimoine et la nature environnante, avec cette balade familiale très facile.
Plan disponible au bureau d’information touristique.
https://boutique.paysdevian-valleedabondance.com/ +33 4 50 73 02 90
English : Walking tour: the Abondance village
Discover the village of Abondance in 1h30, a family walk very easy to see the culturel heritage and the nature. Map available at the tourist information office.
Deutsch :
Entdecken Sie auf diesem sehr einfachen Familienspaziergang in 1,5 Stunden das Dorf Abondance, sein Kulturerbe und die umliegende Natur.
Plan im Touristeninformationsbüro erhältlich.
Italiano :
Scoprite il villaggio di Abondance, il suo patrimonio e la campagna circostante in 1 ora di cammino facile e familiare.
Mappa disponibile presso l’ufficio informazioni turistiche.
Español :
Descubra el pueblo de Abondance, su patrimonio y el paisaje que lo rodea en una hora y media con este sencillo paseo familiar.
Mapa disponible en la oficina de turismo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme