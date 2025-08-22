Tour du village d’Abondance Abondance Haute-Savoie

Tour du village d’Abondance

Tour du village d’Abondance 417 rue de l’Abbaye d’Abondance 74360 Abondance Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez le village d’Abondance en 1h30, son patrimoine et la nature environnante, avec cette balade familiale très facile.
Plan disponible au bureau d’information touristique.

https://boutique.paysdevian-valleedabondance.com/   +33 4 50 73 02 90

English : Walking tour: the Abondance village

Discover the village of Abondance in 1h30, a family walk very easy to see the culturel heritage and the nature. Map available at the tourist information office.

Deutsch :

Entdecken Sie auf diesem sehr einfachen Familienspaziergang in 1,5 Stunden das Dorf Abondance, sein Kulturerbe und die umliegende Natur.
Plan im Touristeninformationsbüro erhältlich.

Italiano :

Scoprite il villaggio di Abondance, il suo patrimonio e la campagna circostante in 1 ora di cammino facile e familiare.
Mappa disponibile presso l’ufficio informazioni turistiche.

Español :

Descubra el pueblo de Abondance, su patrimonio y el paisaje que lo rodea en una hora y media con este sencillo paseo familiar.
Mapa disponible en la oficina de turismo.

