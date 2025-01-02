Touraine Berry à vélo Rosnay Indre

vendredi 1 août 2025.

Touraine Berry à vélo En VTC

36300 Rosnay Indre Centre-Val de Loire

Cette voie verte suit la vallée de la Creuse. L’occasion de découvrir des paysages variés et d’apprécier la tranquillité du parcours dont le passé ferroviaire en fait un itinéraire facile d’accès, jalonné de villages et sans relief particulier.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/fr/accueil/sortir-decouvrir-sejourner/randonnees-et-activites/la-brenne-a-velo/la-voie-verte +33 2 54 28 12 13

English : Touraine Berry à vélo

This greenway runs through the Creuse valley. What better « way » to enjoy a medley of landscapes dotted with villages in peace and quiet the railway past of the trail makes it easy to access, with no particular climbs to tackle.

Deutsch : Touraine Berry à Vélo

Dieser grüne Weg folgt dem Tal der Creuse. Die Chance, abwechslungsreiche Gegenden zu sehen und die ruhige Strecke zu genießen, deren alte Gleisanlagen einen leicht zugänglichen Radweg gesäumt von Dörfern und ohne große Anstiege bilden

Italiano :

Questa greenway segue la valle della Creuse. È un’occasione per scoprire una varietà di paesaggi e per apprezzare la tranquillità del percorso, la cui storia ferroviaria lo rende facilmente accessibile, fiancheggiato da villaggi e senza particolari rilievi.

Español :

Esta vía verde sigue el valle de Creuse. Es una oportunidad para descubrir una variedad de paisajes y apreciar la tranquilidad de la ruta, cuya historia ferroviaria hace que sea de fácil acceso, bordeada de pueblos y sin ningún relieve particular.

