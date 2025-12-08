Tourbières de Frasne-Bouverans (Petite boucle) Frasne Doubs

Tourbières de Frasne-Bouverans (Petite boucle) A pieds Facile

Tourbières de Frasne-Bouverans (Petite boucle) Chalet d’accueil des tourbières Frasne-Bouverans 25560 Frasne Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 1400.0 Tarif :

Un parcours aménagé et interprété pour découvrir la Réserve naturelle régionale des tourbières de Frasne-Bouverans, qui abrite une faune et une flore d’une grande valeur écologique.

Facile

https://explore.doubs.fr/trek/176

English :

An interpretive trail to discover the Frasne-Bouverans regional peat bog nature reserve, home to ecologically valuable flora and fauna.

Deutsch :

Ein angelegter und interpretierter Weg, um das regionale Naturschutzgebiet der Torfmoore von Frasne-Bouverans zu entdecken, das eine ökologisch wertvolle Fauna und Flora beherbergt.

Italiano :

Un percorso interpretato per scoprire la Riserva Naturale Regionale delle Torbiere di Frasne-Bouverans, che ospita una flora e una fauna di grande valore ecologico.

Español :

Un sendero interpretado para descubrir la Reserva Natural Regional de las Turberas de Frasne-Bouverans, que alberga una flora y fauna de gran valor ecológico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data