Tourbières et Marais Ippling Moselle

Tourbières et Marais Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Tourbières et Marais Salle municipale Stade de football 57990 Ippling Moselle Grand Est

Durée : 45 Distance : 3000.0 Tarif :

Le site Natura 2000 Marais d’Ippling , un espace naturel protégé.

Partez à la découverte d’un environnement d’une richesse exceptionnelle lors de cette balade, créée au cœur de la zone Natura 2000 Oiseaux et Habitats . Ce site, préservé par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, vous offre une immersion totale dans un lieu enchanteur hors du temps, véritable paradis pour les amoureux de la nature.

Commencez idéalement votre balade en direction de la forêt. Après une courte marche en suivant un large sentier, vous rejoindrez rapidement la zone Natura 2000, un trésor de nature un peu reculé, presque caché.

Forêts, grandes prairies humides, ensemble de marais-tourbières, ruisseau et de nombreux papillons diurnes et nocturnes vous accompagneront tout au long de votre chemin. Avec pas moins de 202 espèces recensées, les papillons profitent de l’abondance des plantes à fleurs et de la mosaïque d’habitats présents dans le vallon.

D’une distance de 3 km, ce parcours est une randonnée douce, parfaite pour les enfants, permettant de découvrir la faune et la flore locales. Le site Marais d’Ippling , avec ses 54 hectares, se transforme en une aire de jeu naturelle à ciel ouvert. Cette randonnée familiale éloignée des routes et de la circulation, allie découverte et détente. Elle permet une déconnexion totale dans un écrin naturel.

Que ce soit au printemps, en été, en automne ou en hiver, cette balade offre toujours un décor magnifique et changeant. Chaque saison apporte son lot de merveilles naturelles à découvrir, rendant chaque visite unique. Un spectacle à apprécier toute l’année.

– Variante pour les plus aventureux, il est possible de transformer votre balade en randonnée en empruntant la liaison vers Woustviller menant au circuit Chemin de Vie et des Crêtes (7,6 km) et offrant encore plus de paysages à explorer en passant à travers un tunnel de verdure.

– Liaison de 1,3 km vers le circuit Chemin de Vie et des Crêtes (7,6 km).

– Balisage rectangle jaune

– Secteur géographique Chemins de vie et de nature, un écrin de biodiversité

– Point de départ Ippling > rue du Stade Salle municipale Stade de foot

Facile

https://www.sarreguemines-tourisme.com/ +33 3 87 98 80 81

English :

The Natura 2000 site Marais d’Ippling , a protected natural area.

Discover an exceptionally rich environment on this walk, created in the heart of the Natura 2000 Birds and Habitats zone. This site, preserved by the Conservatoire d?espaces naturels de Lorraine, offers total immersion in an enchanting, timeless setting, a true paradise for nature lovers.

The ideal place to start is in the forest. After a short walk along a wide path, you’ll soon reach the Natura 2000 zone, a slightly remote, almost hidden treasure trove of nature.

Forests, large wet meadows, a series of marshes and peat bogs, a stream and numerous butterflies and moths will accompany you along the way. With no fewer than 202 species recorded, butterflies benefit from the abundance of flowering plants and the mosaic of habitats found in the valley.

The 3 km trail is a gentle hike, perfect for children, allowing them to discover the local flora and fauna. The Marais d’Ippling site, with its 54 hectares, is transformed into a natural open-air playground. This family hike, far from roads and traffic, combines discovery and relaxation. It’s the perfect way to get away from it all in a natural setting.

Whether in spring, summer, autumn or winter, this walk always offers a magnificent, ever-changing backdrop. Each season brings its own set of natural wonders to discover, making each visit unique. A spectacle to be enjoyed all year round.

– Variation: for the more adventurous, you can turn your walk into a hike by taking the link to Woustviller leading to the Chemin de Vie et des Crêtes circuit (7.6 km), offering even more scenery to explore as you pass through a tunnel of greenery.

– Link: 1.3 km to the Chemin de Vie et des Crêtes trail (7.6 km).

– Markings: yellow rectangle

– Geographical area: Chemins de vie et de nature, a showcase of biodiversity

– Starting point: Ippling > rue du Stade Salle municipale Stade de foot

Deutsch :

Das Natura-2000-Gebiet Marais d’Ippling , ein geschützter Naturraum.

Entdecken Sie auf dieser Wanderung, die im Herzen des Natura-2000-Gebiets Vögel und Lebensräume angelegt wurde, eine außergewöhnlich reiche Umwelt. Dieses Gebiet, das vom Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine geschützt wird, bietet Ihnen ein totales Eintauchen in einen zauberhaften Ort außerhalb der Zeit, ein wahres Paradies für Naturliebhaber.

Beginnen Sie Ihren Spaziergang idealerweise in Richtung des Waldes. Nach einer kurzen Wanderung auf einem breiten Weg erreichen Sie schnell das Natura-2000-Gebiet, einen etwas abgelegenen, fast versteckten Schatz der Natur.

Wälder, große Feuchtwiesen, eine Reihe von Sumpf- und Torfmooren, ein Bach und zahlreiche Tag- und Nachtschmetterlinge werden Sie auf Ihrem Weg begleiten. Mit nicht weniger als 202 gezählten Arten profitieren die Schmetterlinge von der Fülle an Blütenpflanzen und dem Mosaik an Lebensräumen, die es im Tal gibt.

Die 3 km lange Strecke ist eine sanfte, kinderfreundliche Wanderung, bei der Sie die lokale Flora und Fauna kennenlernen können. Das Gebiet Marais d’Ippling mit seinen 54 Hektar verwandelt sich in einen natürlichen Spielplatz unter freiem Himmel. Diese Familienwanderung abseits der Straßen und des Verkehrs verbindet Entdeckung und Entspannung. Sie ermöglicht es Ihnen, in einer natürlichen Umgebung völlig abzuschalten.

Ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, diese Wanderung bietet immer eine wunderschöne und sich ständig verändernde Kulisse. Jede Jahreszeit bringt ihre eigenen Naturwunder mit sich, die es zu entdecken gilt und die jeden Besuch einzigartig machen. Ein Spektakel, das man das ganze Jahr über genießen kann.

– Variante: Für die Abenteuerlustigen unter Ihnen besteht die Möglichkeit, Ihren Spaziergang in eine Wanderung umzuwandeln, indem Sie die Verbindung nach Woustviller nehmen, die zum Rundweg Chemin de Vie et des Crêtes (7,6 km) führt und noch mehr Landschaften bietet, die Sie durch einen grünen Tunnel erkunden können.

– Verbindung: 1,3 km zum Rundweg Chemin de Vie et des Crêtes (7,6 km).

– Markierung: gelbes Rechteck

– Geografisches Gebiet: Chemins de Vie et de Nature, un écrin de biodiversité (Wege des Lebens und der Natur, ein Schatzkästchen der Artenvielfalt)

– Ausgangspunkt: Ippling > rue du Stade Salle municipale Stade de football

Italiano :

Il sito Natura 2000 Marais d’Ippling , un’area naturale protetta.

Scoprite un ambiente eccezionalmente ricco in questa passeggiata, creata nel cuore della zona Natura 2000 Uccelli e Habitat . Questo sito, preservato dal Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, vi offre un’immersione totale in un luogo incantevole e senza tempo, un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura.

Il luogo ideale per iniziare la passeggiata è la foresta. Dopo una breve passeggiata lungo un ampio sentiero, si raggiunge presto l’area Natura 2000, uno scrigno di natura un po’ remoto, quasi nascosto.

Boschi, grandi prati umidi, una serie di paludi e acquitrini, un ruscello e numerose farfalle e falene vi accompagneranno lungo il percorso. Con ben 202 specie censite, le farfalle beneficiano dell’abbondanza di piante da fiore e del mosaico di habitat della valle.

Il sentiero di 3 km è una passeggiata dolce, perfetta per i bambini, e un ottimo modo per scoprire la flora e la fauna locali. Il sito di 54 ettari Marais d’Ippling si trasforma in un parco giochi naturale all’aperto. Questa escursione per famiglie, lontana da strade e traffico, unisce scoperta e relax. È un ottimo modo per staccare la spina in un ambiente naturale.

In primavera, estate, autunno o inverno, questa passeggiata offre sempre uno scenario magnifico e sempre diverso. Ogni stagione porta con sé le proprie meraviglie naturali da scoprire, rendendo ogni visita unica. Uno spettacolo da godere tutto l’anno.

– Variante: per i più avventurosi, è possibile trasformare la passeggiata in un’escursione prendendo il collegamento con Woustviller che porta al sentiero Chemin de Vie et des Crêtes (7,6 km), che offre ancora più paesaggi da esplorare attraversando un tunnel di vegetazione.

– Collegamento: 1,3 km al sentiero Chemin de Vie et des Crêtes (7,6 km).

– Segnaletica: rettangolo giallo

– Area geografica: Chemins de vie et de nature , vetrina della biodiversità

– Punto di partenza Ippling > rue du Stade Salle municipale Stade de foot

Español :

El sitio Natura 2000 Marais d’Ippling , un espacio natural protegido.

Descubra un entorno de excepcional riqueza en este paseo, creado en el corazón de la zona Natura 2000 Aves y hábitats . Este sitio, preservado por el Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine, le ofrece una inmersión total en un lugar encantador y atemporal, un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza.

El lugar ideal para comenzar su paseo es el bosque. Tras un corto paseo por un ancho sendero, pronto llegará a la zona Natura 2000, un tesoro de la naturaleza un poco alejado, casi escondido.

Bosques, grandes praderas húmedas, una serie de marismas y ciénagas, un arroyo y numerosas mariposas y polillas le acompañarán a lo largo del camino. Con no menos de 202 especies registradas, las mariposas se benefician de la abundancia de plantas con flores y del mosaico de hábitats del valle.

El sendero de 3 km es un paseo suave, perfecto para los niños, y una forma estupenda de descubrir la flora y la fauna locales. El Marais d’Ippling , de 54 hectáreas, se transforma en un parque natural al aire libre. Esta excursión familiar, alejada de carreteras y tráfico, combina descubrimiento y relajación. Es una forma estupenda de evadirse en un entorno natural.

Ya sea en primavera, verano, otoño o invierno, este paseo siempre ofrece un magnífico y cambiante telón de fondo. Cada estación aporta sus propias maravillas naturales por descubrir, lo que hace que cada visita sea única. Un espectáculo para disfrutar todo el año.

– Variante: para los más aventureros, puede convertir su paseo en una excursión tomando el enlace de Woustviller que conduce al sendero Chemin de Vie et des Crêtes (7,6 km), que ofrece aún más paisajes para explorar mientras atraviesa un túnel de vegetación.

– Enlace: 1,3 km hasta el sendero Chemin de Vie et des Crêtes (7,6 km).

– Señalización: rectángulo amarillo

– Zona geográfica: Chemins de vie et de nature , escaparate de la biodiversidad

– Punto de partida Ippling > rue du Stade Salle municipale Stade de foot

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Système d’information touristique Lorrain