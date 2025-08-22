Tourtrès, du pech du moulin à vent au bois de Verteuil Tourtrès Lot-et-Garonne

Tourtrès, du pech du moulin à vent au bois de Verteuil A pieds Difficulté moyenne

Tourtrès, du pech du moulin à vent au bois de Verteuil 47380 Tourtrès Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Au départ du site panoramique de Tourtrès, le circuit s’enfonce dans la forêt de Verteuil, siège de nombreuses palombières. Evitez ce parcours d’octobre à mi-novembre ou respectez les consignes des chasseurs…

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : Tourtrès, du pech du moulin à vent au bois de Verteuil

Starting from the panoramic site of Tourtrès, the circuit goes deep into the forest of Verteuil, home to many dwarf trees. Avoid this route from October to mid-November or respect the hunters’ instructions…

Deutsch : Tourtrès, du pech du moulin à vent au bois de Verteuil

Vom Aussichtspunkt Tourtrès aus führt die Strecke in den Wald von Verteuil, in dem sich zahlreiche Taubenschläge befinden. Meiden Sie diese Strecke von Oktober bis Mitte November oder halten Sie sich an die Anweisungen der Jäger…

Italiano :

Partendo dal sito panoramico di Tourtrès, il circuito si addentra nella foresta di Verteuil, dove si trovano numerose piccionaie. Evitare questo percorso da ottobre a metà novembre o seguire le istruzioni dei cacciatori…

Español : Tourtrès, du pech du moulin à vent au bois de Verteuil

Partiendo del sitio panorámico de Tourtrès, el circuito se adentra en el bosque de Verteuil, que alberga numerosos palomares. Evite esta ruta de octubre a mediados de noviembre o siga las instrucciones de los cazadores…

