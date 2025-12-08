Tous à vélo ! Le bord de mer de Deauville à Bénerville-sur-Mer pour sentir les embruns Deauville Calvados

Tous à vélo ! Le bord de mer de Deauville à Bénerville-sur-Mer pour sentir les embruns

Tous à vélo ! Le bord de mer de Deauville à Bénerville-sur-Mer pour sentir les embruns 14800 Deauville Calvados Normandie

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Du nouveau quartier de la Presqu’île de la Touques en passant par les ports de plaisance, les Planches et les villas époustouflantes s’étendant sur le littoral, cette boucle accessible aux débutants met en lumière le caractère maritime et balnéaire du territoire inDeauville né de la mode des bains de mer.

+33 2 31 14 40 00

From the new Presqu’île de la Touques district to the marinas, the Planches and the breathtaking villas stretching along the coastline, this beginner-friendly loop highlights the maritime and seaside character of the in-Deauville area, which was born out of the fashion for sea bathing.

Deutsch :

Vom neuen Stadtteil Presqu’île de la Touques über die Jachthäfen, Les Planches und die atemberaubenden Villen, die sich entlang der Küste erstrecken, beleuchtet dieser für Anfänger geeignete Rundweg den maritimen und balneologischen Charakter des Gebiets inDeauville, das aus der Mode des Meeresbadens entstanden ist.

Italiano :

Dal nuovo quartiere della penisola di Touques ai porti turistici, alle Planches e alle ville mozzafiato lungo il litorale, questo anello adatto ai principianti mette in evidenza il carattere marittimo e balneare della zona di Deauville, nata dalla moda dei bagni di mare.

Español :

Desde el nuevo barrio de la península de la Touques hasta los puertos deportivos, las Planches y las impresionantes villas del litoral, este bucle para principiantes pone de manifiesto el carácter marítimo y costero de la zona de Deauville, que nació de la moda de los baños de mar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme