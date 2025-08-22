Trail > A la découverte du bocage coutançais Coutances Manche

Trail > A la découverte du bocage coutançais

Trail > A la découverte du bocage coutançais Rue Gérard Gaunelle 50200 Coutances Manche Normandie

Durée : 180 Distance : 27000.0 Tarif :

En passant par le Parc l’Evêque et la voie verte, ce circuit aux paysages variés et aux quelques bosses savoureuses offre une belle alternance de sections techniques et de portions plus roulantes, idéal pour les coureurs recherchant un joli défi…

+33 2 33 19 08 10

English : Trail > A la découverte du bocage coutançais

Passing through the Parc l’Evêque and along the greenway, this circuit with its varied landscapes and a few tasty bumps offers a nice alternation of technical sections and more rolling portions, ideal for riders looking for a nice challenge…

Deutsch :

Diese Strecke führt durch den Parc l’Evêque und über den grünen Weg. Die abwechslungsreiche Landschaft und einige schmackhafte Buckel bieten einen schönen Wechsel zwischen technischen und eher rollenden Abschnitten und sind ideal für Fahrer, die eine schöne Herausforderung suchen…

Italiano :

Il percorso, che si snoda tra il Parc l’Evêque e la voie verte, offre una varietà di paesaggi e qualche asperità gustosa, alternando tratti tecnici a tratti più ondulati, ideali per i ciclisti in cerca di una bella sfida…

Español :

Pasando por el Parc l’Evêque y la voie verte, esta ruta ofrece una variedad de paisajes y algunos baches sabrosos, alternando entre tramos técnicos y tramos más ondulados, ideal para los ciclistas que buscan un buen desafío…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme