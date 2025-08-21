Trail Chrono Mur de la Loubière Versols-et-Lapeyre Aveyron
Trail Chrono Mur de la Loubière Versols-et-Lapeyre Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Trail Chrono Mur de la Loubière
Trail Chrono Mur de la Loubière 12400 Versols-et-Lapeyre Aveyron Occitanie

Une montée verticale riche en sensations fortes. Au départ de la vallée de la Sorgues, allez à la conquête du plateau de la Loubière par le chemin le plus court et le plus exigeant possible !
English : Trail running Clock a time at the Mur de la Loubière
A vertical climb packed with thrills. Starting from the Sorgues valley, conquer the Loubière plateau via the shortest and most demanding route!
Deutsch :
Ein vertikaler Aufstieg, der reich an Nervenkitzel ist. Erobern Sie vom Sorgues-Tal aus das Plateau de la Loubière auf dem kürzesten und anspruchsvollsten Weg, den Sie finden können!
Italiano :
Una salita verticale ricca di emozioni. Partendo dalla valle di Sorgues, prendete il percorso più breve e più impegnativo possibile per conquistare l’altopiano di Loubière!
Español : Trail running Crono Muro de la Loubière
Una subida vertical llena de emociones fuertes. ¡Desde el valle del Sorgues, conquista la meseta de la Loubière por el camino más corto y exigente posible!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par ADT Aveyron