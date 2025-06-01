Trail circuit n°7 les Champis à La Bresse La Bresse Vosges

Ce circuit est prévu pour une pratique estivale. Pour votre sécurité, il est déconseillé de le parcourir en hiver (balisage caché par la neige, traversées de passages raides ou de bords de falaises glacés, sentiers invisibles comblés par l’accumulation de neige, passage sur pistes de ski… Merci pour votre compréhension et bonne course ! (Trail Circuit 7: les Champis. Fiche plastifiée incluse dans le topoguide La Bresse By trail en vente à l’Office de Tourisme).

English :

This circuit is designed for summer use. For your safety, it is not recommended to walk it in winter (markings hidden by snow, crossing steep passages or icy cliff edges, invisible paths filled by snow accumulation, passage on ski slopes… Thank you for your understanding and good race! (Trail Circuit 7: les Champis. Laminated sheet included in the La Bresse By trail topoguide on sale at the Tourist Office).

Deutsch :

Diese Route ist für den Sommer gedacht. Aus Sicherheitsgründen wird davon abgeraten, ihn im Winter zu laufen (vom Schnee verdeckte Markierungen, Überqueren von steilen Passagen oder vereisten Felsrändern, unsichtbare Pfade, die durch die Schneeansammlung aufgefüllt werden, Überqueren von Skipisten…). Vielen Dank für Ihr Verständnis und viel Spaß beim Laufen! (Trail Circuit 7: Les Champis. Die laminierte Karte ist im Topoguide La Bresse By trail enthalten, der im Office de Tourisme erhältlich ist).

Italiano :

Questo percorso è progettato per l’uso estivo. Per la vostra sicurezza, si sconsiglia di percorrerlo in inverno (segnaletica nascosta dalla neve, attraversamento di passaggi ripidi o di bordi rocciosi ghiacciati, sentieri invisibili riempiti dall’accumulo di neve, passaggio su piste da sci… Grazie per la vostra comprensione e buona gara! (Circuito Trail 7: les Champis. Foglio laminato incluso nella topoguida La Bresse By in vendita presso l’Ufficio del Turismo).

Español :

Este circuito está diseñado para su uso en verano. Por su seguridad, no se recomienda recorrerlo en invierno (marcas ocultas por la nieve, cruce de pasos empinados o bordes de acantilados helados, caminos invisibles rellenos por la acumulación de nieve, paso por pistas de esquí… Gracias por su comprensión y que tengan una buena carrera (Circuito de senderos 7: les Champis. Lámina incluida en la topoguía La Bresse By trail de venta en la Oficina de Turismo).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par Système d’information touristique Lorrain